Google Play Store krijgt optie om apps te synchroniseren tussen apparaten

Een fijne verbetering wordt uitgerold naar de Google Play Store. Met de appwinkel van Google wordt het mogelijk om applicaties te synchroniseren tussen verschillende apparaten. Denk aan andere smartphones, of juist met je tablet.

Apps synchroniseren via Google Play Store

De Google Play Store heeft een fijne verbetering gekregen die goed van pas kan komen als je over meerdere Android-apparaten beschikt. Het biedt namelijk vanaf nu de mogelijkheid om apps en games, via de Google Play Store, te synchroniseren tussen verschillende apparaten. Het gaat hierbij uiteraard wel om apparaten die ingelogd zijn met hetzelfde Google-account.

Sinds een tijd is het al mogelijk om (een aantal) apps vanuit de Google Play Store app de game of app te installeren op een ander toestel. Nu komt daar dus een synchronisatie-optie bij. Je kunt deze optie terugvinden in het overzicht ‘Apps en apparaat beheren’, te zien als je op je profielfoto tikt in de Google Play Store. In het volgende scherm dat je te zien krijgt, zie je een lijst met daarin de Android-apparaten waarmee je bent aangemeld. Vandaaruit kun je kiezen of de apps die (nieuw) geïnstalleerd worden op het huidige apparaat, automatisch ook geïnstalleerd worden op de geselecteerde apparaten. Je kunt zelf instellen of en zo ja, met welke apparaten je de apps en games wilt synchroniseren.

Fotobron: Twitter

De synchronisatie werkt alleen met apps die nieuw geïnstalleerd worden. Je moet ze wel nog steeds zelf updaten op het andere apparaat en het gaat dus enkel om de installatie. De functie is nu vrijgegeven, maar het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe functie terugziet.