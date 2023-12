Google verplicht ontwikkelaars om apps eerst uitvoerig te testen

Er zit een wijziging aan te komen voor de ontwikkelaars van Android-apps. Niet langer is een simpele test genoeg. Developers moeten uitgebreid hun app testen, voordat deze aangeboden kan worden in de Google Play Store.

Apps moeten getest worden

Menig ontwikkelaar test eerst zijn of haar applicatie, voordat deze aangeboden wordt in de Google Play Store. Toch gebeurt dat nog te weinig in de ogen van Google. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd in het beleid.

Ontwikkelaars die na 13 november 2023 hun Play Console account aan hebben gemaakt, wat nodig is voor het plaatsen van de app in de Play Store, moeten voldoen aan een andere regelgeving. In het vervolg moeten apps voor een periode van minstens twee weken door minimaal twintig gebruikers worden getest. De gebruikerservaring moet hiermee verbeterd worden. Voor bestaande gebruikers van Play Console geldt de wijziging vooralsnog niet.

Google zou verder van plan zijn om meer tijd te nemen voor het controleren van applicaties die in de Google Play Store worden geplaatst. Dit om onder andere misleidende of kwaadaardige applicaties voor te zijn. Dit kan wel als gevolg hebben dat het beoordelen van applicaties meer tijd in beslag neemt.