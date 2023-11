Google Drive test merkwaardige update voor Android-app

De Android-app van cloudopslagdienst Google Drive kan er binnenkort anders uitzien. Uit screenshots blijkt dat de interface onder handen genomen is in een nieuwe versie. Wat zijn de veranderingen?

Google Drive met vernieuwde app

Een vernieuwde app voor Google Drive wordt getest. Met de nieuwe versie zien we een aantal opmerkelijke veranderingen die doorgevoerd zijn. Dit blijkt uit een duidelijke screenshot die is verschenen van het ontwerp. Of het een stap vooruit is, is nog maar de vraag.

Google timmert goed aan de weg met Google Drive. Zo is onlangs de applicatie beter geoptimaliseerd voor tablets en foldable-smartphones. Tevens krijgt de Google Drive app binnenkort een verbeterde zoekfunctie, zo schreven we van de week op DroidApp.

We zien allereerst dat mappen in Google Drive voorzien worden van een gemarkeerde achtergrond. Daarbij is de scanfunctionaliteit overgeheveld naar een aparte knop, te herkennen aan het camera-icoontje. Waar we eerder de in Material You-skin gegoten knop met het plusje zagen voor bijvoorbeeld het maken van een map, is daar nu de tekst ‘nieuw’ bijgekomen.

Het is niet bekend of deze wijzigingen beperkt blijven tot een test, of dat Google deze veranderingen definitief wil uitrollen.