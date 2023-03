Google Drive: stilletjes een nieuw limiet toegevoegd

Denk je nog genoeg opslagruimte te hebben in je Google Drive-account, lukt het met geen mogelijkheid meer om bestanden te uploaden naar de opslagdienst. Het is verschillende gebruikers al overkomen. Het lijkt te komen door een nieuw limiet.

Nieuw limiet in Google Drive

Google heeft nieuwe limieten ingevoerd voor het gebruik van Google Drive. Dit wordt duidelijk uit berichten van verschillende gebruikers. Ondanks dat zij nog genoeg opslagruimte hebben, krijgen zij het niet meer voor elkaar om nog iets te uploaden naar de online opslagdienst van Google. Een probleem dat bij wat research niet eenmalig is voorgekomen. Een gebruiker meldt op Reddit dat hij/zij een opslagruimte van 2TB afneemt, maar dat ondanks dat er pas 1,62TB aan opslagruimte gebruikt wordt, niets meer geĆ¼pload kan worden.

Hoewel het nergens door Google genoemd wordt, ziet de gebruiker sinds kort een melding verschijnen dat het maximum aantal van vijf miljoen bestanden is bereikt. De gebruiker meldt dat het lijkt alsof het nieuwe limiet rond 14 februari ingevoerd is, daarvoor waren er namelijk geen problemen en stonden er in zijn cloud-opslag zeven miljoen bestanden.

Google heeft op het eigen supportgedeelte bevestigd dat er een limiet geldt van vijf miljoen bestanden. Het maakt daarbij niet uit hoe groot de bestanden zijn, zolang je maar binnen het abonnementsplan blijft dat je hebt gekozen. Het is niet bekend of er wat anders aan de hand is, waardoor Google verdere wil voorkomen met een tijdelijke oplossing, of dat dit permanent is. Opvallend is dat het nergens in de voorwaarden of het regelement is opgenomen.