Google Drive krijgt binnenkort betere zoekfunctionaliteit

Met een aanstaande interface update hoopt Google het zoeken binnen je Google Drive een stuk gebruiksvriendelijker te maken. Zeker het vinden van een bepaald type document wordt eenvoudiger.

Zoeken in Google Drive

Wanneer je op dit moment een bestand zoekt in Google Drive dan krijg je een lijst met resultaten en kan je horizontaal nog het type bestand kiezen. Maar dat gaat veranderen, in plaats van deze onhandige horizontale lijst kun je binnenkort op “Type” tikken en het juiste type bestand uit een lijst kiezen. Daarmee wordt het zoeken sneller en ook het vinden van bestanden van contacten zal op een soortgelijke manier veranderen. Waarbij je de naam van je contact kunt opgeven om deze snel te selecteren.

Daarnaast kan je nog selecteren binnen welk tijdspanne je de resultaten wilt zoeken, bijvoorbeeld laatst aangepast in de afgelopen 7 dagen. Naast een vastgestelde tijdspanne kan je ook zelf kiezen tussen welke dato je wenst te zoeken. De aanpassingen aan de Google Drive app zijn nog in ontwikkeling, het is dus nog even wachten op deze update vanuit Google.