Google Foto’s schoont je fotobibliotheek op met Fotostapels

Een nieuwe functie is in ontwikkeling door de ontwikkelaars van Google Foto’s. Met fotostapels worden vergelijkbare foto’s gestapeld, waardoor je meer overzicht moet krijgen in je fotobibliotheek.

Fotostapels in Google Foto’s onderweg

Google Foto’s is de populaire foto-app van Google en te vinden op de meeste Android-toestellen. In de toekomst komt er een nieuwe functie beschikbaar, die meer overzicht moet brengen in je fotobibliotheek. De fotostapels brengen het voordeel dat foto’s die vergelijkbaar zijn met elkaar, worden gestapeld. Denk aan het uitje naar het strand waar je je dochter een aantal keer op de foto hebt gezet.

Eerder kwamen al nieuwe Google Foto’s herinneringen naar de app

De functie werd ontdekt in de code van Google Foto’s. Tekenreeksen in de nieuwste versie van Foto’s werden opgemerkt door AssembleDebug op X/Twitter. Volgens de tekenreeksen werken fotostapels automatisch, waarbij ze als foto’s worden gegroepeerd in een stapel op de galerijpagina.

In zijn huidige vorm plaatst Google Foto’s afzonderlijke foto’s naast elkaar op de galerijpagina. Gebruikers kunnen de grootte van deze foto’s wijzigen met een eenvoudig zoomgebaar, maar er is geen manier om afbeeldingen te consolideren in kleinere groepen dan foto’s van dezelfde datum.

De nieuwe functie voor het stapelen van foto’s zou naast andere slimme functies in Google Foto’s leven die automatisch werken, zoals gegenereerde animaties en collages die op de achtergrond werken. Fotostapels zouden vermoedelijk een beetje anders zijn, omdat het meer een organisatiefunctie is dan een functie voor presentatie.

Wanneer de functie uitgerold wordt is niet bekend.