Google Foto’s krijgt back-up functie voor je vergrendelde map

Een poos geleden werd de app van Google Foto’s uitgebreid met een fijne verbetering; de vergrendelde map. Deze krijgt binnenkort een nuttige back-up functie waarmee je ook die foto’s niet kwijtraakt.

Back-up functie voor Vergrendelde map

Sinds jaar en dag kun je in Google Foto’s de vergrendelde map gebruiken. Hiermee kun je foto’s die je niet voor iedereen zichtbaar wilt hebben, afschermen. Deze verdwijnen dan uit het totaaloverzicht, maar je hebt er wel altijd toegang toe. De inhoud wordt ook verborgen uit andere apps. Er is echter wel een aandachtspunt. Mediabestanden die in de verborgen map zitten, worden niet meegenomen in de back-up die in de cloud wordt opgeslagen. Wanneer je om wat voor reden je back-up dus nodig hebt, mis je de foto’s uit de vergrendelde map. Dit gaat veranderen, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten.

Google zal een optie aanbieden waarmee ook afgeschermde foto’s en video’s meegenomen worden in een back-up. Overigens krijgt de gebruiker de keuze of hij of zij deze functie wel of niet wil gebruiken. Google is volgens de berichten bezig met de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten om de functie klaar te zetten. De functionaliteit wordt volgens de informatie vanaf nu uitgerold, voor zowel Android als iOS en de webversie.

De vergrendelde map in Google Foto’s vind je terug door in het Bieb-tabblad bovenin naar ’tools’ te gaan, en daar te kiezen voor vergrendelde map.