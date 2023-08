Google Foto’s update: nieuw herinneringen-tabblad nu beschikbaar

Het maken van herinneringen gaat met de nieuwe versie van Google Foto’s nog makkelijker. De applicatie heeft het eerder aangekondigde herinneringen-tabblad gekregen en geeft je verschillende mogelijkheden.

Google Foto’s met herinneringen

Vorige week schreven we over de nieuwe functies in Google Foto’s. Gebruikers krijgen daarbij het nieuwe tabblad voor herinneringen, zo werd duidelijk uit de berichtgeving van Google. De functie liet even op zich wachten, maar is vanaf nu daadwerkelijk beschikbaar in de applicatie. Waar we hem bij de aankondiging nog terugzagen in de navigatiebalk, is hij daadwerkelijk een niveautje hoger te vinden, namelijk in een soort filter-knop, waar je naar je herinneringen kunt.

Je ziet de ‘Herinneringen’-optie als je op het startscherm zit van Google Foto’s, met al je afbeeldingen en video’s. Bovenin het scherm krijg je suggesties van de app, om mediabestanden te bundelen tot een nieuwe herinnering. Hierbij kijkt de app naar verschillende zaken in de foto’s, waaronder de datum en de locatie. Zo kun je snel terugkijken op bepaalde herinneringen. In het overzicht kun je van herinneringen ook de titel aanpassen of de herinnering verwijderen.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in Google Foto’s.