Google onthult ‘Magic Editor’: fotobewerking met generatieve AI

Google heeft tijdens de I/O-conferentie een voorproefje gegeven van ‘Magic Editor’, een nieuwe experimentele fotobewerkingstool die gebruikmaakt van generatieve AI om het bewerken van foto’s eenvoudiger en krachtiger te maken.

Slim en snel foto’s bewerken

‘Magic Editor’ stelt je in staat om complexe bewerkingen uit te voeren zonder professionele bewerkingsvaardigheden. Door een combinatie van AI-technieken, waaronder generatieve AI, kan je makkelijk specifieke delen van een afbeelding bewerken, zoals het onderwerp, de lucht of de achtergrond. Hierdoor krijgt men meer controle over de uiteindelijke look en feel van de foto. Bovendien helpt ‘Magic Editor’ bij het verbeteren van de algehele compositie door het onderwerp van de foto naar de beste positie te verplaatsen.

Je kunt ook nieuwe inhoud creëren om de gaten op te vullen na het verplaatsen van je onderwerp. Als voorbeeld werd een foto van een jongen op zijn verjaardag gebruikt. Het zou beter zijn als hij in het midden zou staan. Dankzij de kracht van generatieve AI kan je meer van de bank en ballonnen creëren om de lege plekken op te vullen, die naadloos in de foto worden geïntegreerd.

Google is van plan om later dit jaar geselecteerde Pixel-telefoons vroege toegang te geven tot de magische bewerker. Hoewel deze experimentele technologie tal van nieuwe bewerkingsmogelijkheden biedt, is het mogelijk dat het resultaat niet altijd aan de verwachtingen voldoet. Gebruikersfeedback zal belangrijk zijn om ‘Magic Editor’ in de loop van de tijd te verbeteren, zodat de beste bewerkingen mogelijk zijn, laat Google weten.