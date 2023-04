Google Foto’s: Magische Gum vanaf nu voor iedereen beschikbaar

Een fijne verbetering is toegevoegd aan de fotobewerker van Google Foto’s. Degenen met Google One kunnen de Magische Gum vanaf vandaag gebruiken. Eerder werd al bekend dat deze niet meer enkel voor Pixel-modellen zou zijn.

Magische Gum voor iedere gebruiker

Eind februari maakte Google bekend dat het de Magische Gum, ofwel de Magic Eraser, niet langer meer exclusief aanbiedt voor de Pixel-telefoons. De functionaliteit is vanaf nu ook beschikbaar op alle Android-telefoons en komt ook naar de iOS, dus ook kun je nog beter fotobewerken op je iPhone of iPad.

Maar wat kun je met de Magische Gum in Google Foto’s? Eigenlijk doet het precies wat de naam doet vermoeden. Je kunt bepaalde onderdelen uit je foto wissen. Iemand die je liever niet op je foto wilt, of een storende vuilnisbak in beeld van je strandfoto? Je kunt hem met de magische gum in Google Foto’s eenvoudig weggummen. Daarnaast is er nog een functie toegevoegd die van pas kan komen. Je kunt namelijk kiezen voor camouflage, waarmee het onderwerp dat je selecteert gecamoufleerd worden.

Hoewel de functie naar ieder (Android-) toestel komt, dien je wel te beschikken over een Google One abonnement. Hier zit meer opslagruimte in voor je Google-account en je krijgt toegang tot verschillende exclusieve functies. Zo werd vorige week nog de Google One VPN beschikbaar gesteld die nu iedere Google One-gebruiker kan gebruiken. Je vindt de magische gum vanaf nu terug in de Google Foto’s app bij de fotobewerker.