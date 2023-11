Google werkt aan redesign voor wachtwoordbeheerder

Google heeft in Chrome een handige wachtwoordbeheerder toegevoegd. De functie krijgt nu een nieuw ontwerp, waarbij gebruik gemaakt wordt van een navigatiebalk. Wat gaat er veranderen?

Wachtwoordbeheerder in nieuw jasje

Google werkt aan een nieuwe ontwerp voor de functie voor je wachtwoorden in Chrome. De wachtwoordbeheerder krijgt een nieuwe lik verf, waarbij de navigatiebalk onderin beeld nieuw is. Op deze manier navigeer je gemakkelijker door de onderdelen van de wachtwoordbeheerder heen.

In de navigatiebalk vind je drie opties terug; wachtwoorden, controle en instellingen. Voorheen stonden die laatste twee pagina’s wat meer verstopt. Niet alleen dit is nieuw; Google heeft ook de knop voor het toevoegen van een wachtwoord en de zoekbalk voorzien van een nieuw design. De nieuwe stijl is meer in lijn met dat van Material Design 3.

Het is onbekend wanneer Google de uitrol van het nieuwe ontwerp start. Voor nu moeten we het doen met de screenshots die van het redesign zijn opgedoken.