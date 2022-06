Google laat je Chrome wachtwoordmanager op startscherm plaatsen

Wil je snel toegang tot je opgeslagen wachtwoorden en inloggegevens? Google geeft je vanaf nu de mogelijkheid om een snelkoppeling naar de Chrome wachtwoordmanager op je startscherm te plaatsen. Hoe je dit doet, zetten we op een rijtje.

Wachtwoordbeheerder op je startscherm

Voor het beheren van je wachtwoorden zijn er tal van verschillende apps en toepassingen die je hiermee kunnen helpen. Eén van de voorbeelden is de eigen password-manager van Google, welke ook terug te vinden is in Google Chrome. Deze heeft nu van Google een verbetering gekregen.

Het is vanaf nu mogelijk om een snelkoppeling voor de wachtwoordbeheerder te plaatsen op het startscherm van je telefoon of tablet. Hiermee heb je met één tik op het scherm toegang tot je opgeslagen wachtwoorden en inloggegevens. Om dit mogelijk te maken dient je Android-apparaat wel te beschikken over de nieuwste versie van Google Play Services, versie 22.18 en hoger.

Zo gebruik je het

Om de wachtwoordbeheerder te plaatsen, voer je onderstaande stappen uit;

Ga naar de instellingen van je smartphone of tablet Kies de optie Privacy Selecteer de optie Google-service voor automatisch invullen Ga naar Wachtwoorden Tik rechtsbovenin op het tandwieltje Tik hier op Voeg een snelkoppeling toe aan je startscherm (ofwel, Add shortcut to your home screen). Vervolgens plaats je de snelkoppeling op je startscherm. Deze kun je op een zelfgekozen plaats neerzetten.

De functie is vanaf nu beschikbaar voor Android.