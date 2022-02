Google Chrome laat je binnenkort notities toevoegen aan wachtwoorden en meer

Wachtwoord-apps zijn er in vele soorten en maten. Toch zullen velen blij zijn met een wachtwoordbeheerder die standaard in je favoriete browser zit. Google komt met een verbetering voor de wachtwoordbeheerder in Chrome, met een toevoeging van notities.

Notities bij je wachtwoord in Chrome

Gebruik je de wachtwoordbeheerder in Google Chrome? Dan kun je mogelijk binnenkort een nieuwe functie gebruiken, die van pas komt bij het gebruik van de dienst. Een gebruiker op Reddit is gestuit op de nieuwe feature, welke opgemerkt is in Chrome Canary 101. Nieuw is het veld voor het toevoegen van een notitie, onderin beeld. Het toevoegen van een notitie kan bijvoorbeeld handig zijn als je (aanvullend) beveiligingsvragen hebt ingesteld. Het antwoord kun je dan als notitie toevoegen. Een ander voorbeeld waarin dit van pas kan komen, is om aan te geven wanneer je het wachtwoord voor het laatst hebt gewijzigd.

Handmatig wachtwoorden opslaan

Verder is het mogelijk om via flags handmatig een wachtwoord op te slaan in je sleutelhanger. Dit kan handig zijn als Chrome niet zelf herkent dat een wachtwoord opgeslagen kan worden. Je kunt deze functie nu zelf al activeren in de stabiele versie van Chrome door te gaan naar chrome://flags/#add-passwords-in-settings.

Het is niet bekend wanneer Google de notitie-optie in haar wachtwoordmanager breed beschikbaar stelt.