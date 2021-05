Chrome wachtwoordmanager kan binnenkort automatisch wachtwoorden wijzigen na lek

Google Chrome krijgt binnenkort een handige nieuwe functionaliteit als het om wachtwoorden gaat. Zo voorkom je sneller dat je gehackt kunt worden.

Automatisch wachtwoorden wijzigen

Al enige tijd waarschuwt Chrome voor wachtwoorden die tijdens een datalek zijn aangetroffen of voor wachtwoorden die misschien niet zo veilig zijn. Zeker wanneer je wachtwoord online verschijnt is het vaak een heel gedoe om al je accounts af te gaan en daar wachtwoorden aan te passen. Google wil je bij dat vervelende werkje van het aanpassen van wachtwoorden gaan helpen.

Google Chrome zal je binnenkort helpen met het veranderen van een wachtwoord door simpel op één knop te drukken. Bij ondersteunde websites zal Chrome automatisch het huidige en een nieuw wachtwoord invullen en opslaan in de Chrome wachtwoordmanager.

Natuurlijk kan je ook op elk moment ingrijpen en zelf een ander wachtwoord instellen of de functie gebruiken om handmatig het proces te doorlopen. Op welke sites de functionaliteit zal gaan werken is nog niet helemaal duidelijk. Google maakte bekend dat de functie initieel in de VS gelanceerd wordt en later naar andere markten komt.