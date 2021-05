Google I/O 2021 livestream: wat kunnen we verwachten?

Google geeft vandaag het startschot van haar Google I/O. De ontwikkelaarsconferentie die doorgaans ieder jaar plaatsvindt, zal onder andere in het teken staan van Android. Mis niks met de livestream.

Google I/O livestream

Vorig jaar moesten we het doen zonder Google I/O, dit vanwege het Coronavirus. Nu heeft Google ervoor gekozen om de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie toch te houden, zij het in iets andere vorm. Maar wat kunnen we dit jaar allemaal verwachten van Google.

Allereerst zal het tijdens de komende editie gaan over Android 12. We zijn inmiddels een aantal Developer Preview-versies verder en de verwachting is dat Google vandaag de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zet. Zo wordt verwacht dat de eerste beta uitgebracht wordt en het design een flinke make-over krijgt. Het moet de grootste wijziging zijn sinds Material Design, dat met Android 5.0 Lollipop verscheen.

Verder wordt nieuws verwacht over de Pixel 5a, de minder dure smartphone uit de Pixel-serie. Overigens is het nog maar de vraag of we die ook in Nederland gaan zien, want Pixel-devices worden doorgaans niet in ons land verkocht. Google zal mogelijk ook andere nieuwe producten presenteren zoals de Pixel Buds A, nieuwe slimme producten onder de naam Nest, verbeteringen voor game-platform Stadia en mogelijk updates voor verschillende apps. De kans wordt ook aanwezig geacht dat Google met nieuwe features komt voor Google Assistent, uiteraard weer als eerst voor de Engelse taal.

Er gaan ook al een tijd berichten over een eigen chipset van Google, die mogelijk in samenwerking met Samsung wordt ontwikkeld. Deze smartphonechip wordt getest onder de naam ‘; Whitechapel’.

Livestream

Vandaag, 18 mei, komen we alles te weten. Geniet eerst van je avondeten en schakel daarna in voor de Google Keynote. Je kunt deze hieronder bekijken. Deze begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Geen zin of tijd ervoor, geen probleem. DroidApp praat je natuurlijk helemaal bij met het nieuws rondom Google I/O.