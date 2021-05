Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro stralen in renders: Google kiest nieuwe designtaal

Er zijn beelden naar buiten gebracht van de mogelijke nieuwe Pixel 6. De Google-phone zal later dit jaar aangekondigd worden en verschijnt al de ‘standaard’ 6 en de Pixel 6 Pro.

Pixel 6 (Pro) in renders

Google heeft een Pixel 6 in ontwikkeling. Dit blijkt uit nieuwe beelden die naar buiten zijn gebracht. Het lijkt erop dat Google voor een compleet andere designtaal kiest dan bij de voorgaande modellen. Eerdere modellen hadden veel van elkaar weg, en dat zal bij de Pixel 6-serie gaan veranderen. Daarnaast is er niet zoals bij voorgaande edities een XL-versie, maar gaat deze door het leven als Pixel 6 Pro.

Als we afgaan op de foto’s, dan zal de voorkant nagenoeg volledig bestaan uit scherm. Bovenin is een cirkelvormige opening te vinden voor de front-camera. De grootste aanpassingen zien we aan de achterkant. Deze bestaat nog steeds uit dual-tone (twee kleuren), is kleurrijker en een horizontaal uitstekende cameramodule. We zijn benieuwd of Google deze echt zo dik maakt, of dat de render hiervan een iets vertekend beeld geeft.

De Pixel 6 krijgt een dual-camera, terwijl de Google Pixel 6 Pro over een triple-camera zal beschikken. Dit kan erop duiden dat de specificaties onderling meer verschillen. Bij de normale en de XL-versie van vorige generaties was het grote verschil voornamelijk het formaat. Uit eerdere geruchten kwam naar voren dat er mogelijk door Google en Samsung samen gewerkt is aan een eigen chipset, ten nadele van Qualcomm.

Een andere leaker die een vrij hoge naam heeft, Max Weinbach, heeft gemeld dat deze renders kloppen, alleen de kleuren komen niet overeen met het werkelijke model. Wij zijn benieuwd naar het nieuwe toestel. Het zou ook weleens mooi zijn als de Pixel-serie officieel naar Nederland komt.