Google voegt een handige shortcut toe aan zoekmachine

Googlen doen we allemaal wel, en hoe handig is het dan om nog sneller te kunnen zoeken en je kostbare tijd niet te hoeven verspillen. Daarvoor heeft Google nu een nieuwe shortcut in het leven geroepen.

Nieuwe shortcut voor Google

Google heeft stilletjes een nieuwe handigheid toegevoegd aan haar zoekmachine. Het gaat om een verbetering voor de webversie van Google op de desktop. Je kunt vanaf nu nog sneller je zoekopdracht aanpassen.

Het uiterlijk van Google is in de afgelopen jaren niet flink veranderd. Hoogstens hier en daar wat subtiele wijzigingen. De collega’s van 9to5Google hebben een nieuwe shortcut ontdekt waarmee je nog wat sneller je zoekopdracht kunt aanpassen. Deze sneltoets werkt als je onderaan de pagina staat, waar je eventueel gerelateerde zoekopdrachten kunt vinden. Een simpele tik op het toetsenbord, op de slash-toets ” / ” is voldoende om direct naar boven gestuurd te worden.

De cursor wordt dan direct teruggezet in het zoekveld zodat je direct je zoekopdracht kunt veranderen. Dit scheelt niet alleen scrollen, maar ook klikken, want je hoeft de zoekbalk niet opnieuw aan te klikken.