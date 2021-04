Google Play Store krijgt nieuwe interface zonder hamburgermenu: dit is er nieuw

Google rolt een nieuwe weergave uit voor de applicatie van de Google Play Store. Gebruikers zien een gewijzigde indeling van de Play Store app op hun Android-toestel. We zetten de veranderingen op een rij.

Google Play Store met nieuw design

Gebruik je de Google Play Store app op je Android-toestel, dan kan die er zomaar anders uitzien vanaf vandaag. Google is begonnen met het uitrollen van de nieuwe interface voor de applicatie. Al sinds oktober gaan er berichten rond dat Google in de app afscheid zou gaan nemen van het hamburgermenu, en dat is nu inderdaad het geval. Het zijmenu is verdwenen.

Bij de eerste keer opstarten word je erop gewezen dat het hamburgermenu verleden tijd is. Een blauw vlak wijst je naar je eigen profielfoto, in de zoekbalk. Door op je profielfoto te tikken, krijg je aanvullende opties te zien. Net als dat het geval is bij Google Maps en Foto’s.

Wanneer je op je eigen profielfoto tikt, zie je daar bijvoorbeeld de opties met ‘Mijn apps en games’, maar ook andere keuzes zoals de bibliotheek. Hier vind je je verlanglijstje en een snelkoppeling naar films en boeken. Ook het aantal gespaarde punten met Google Play Points wordt in dat venster getoond.

Instellingen

Een ander nieuw iets is het instellingenmenu. Deze staat niet meer helemaal vol met verschillende opties, maar categoriseert de verschillende instellingen. Voortaan zijn er vier opties; Algemeen, Gebruikersopties, Gezin en Over, en daar zijn de instellingen vervolgens in onderverdeeld.

Google rolt de nieuwe interface vanaf nu uit. Als het goed is, is hij direct bij iedereen beschikbaar.