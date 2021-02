Google Play Store laat je via Nearby Share apps delen met vrienden zonder internet

Google heeft de Google Play Store uitgebreid met een fijne verbetering. Middels Nearby Share wordt het mogelijk gemaakt om applicaties te delen met je vrienden, zonder dat hiervoor een internetverbinding nodig hebt.

Nearby Share voor Google Play Store

De Google Play Store krijgt vanaf nu ondersteuning voor het delen van apps via Nearby Share. Op deze manier kun je ze (draadloos) delen met vrienden of familie, zonder dat hiervoor een dataverbinding opgezet hoeft te worden. Middels Nearby Share kunnen ze gedeeld worden met een toestel in de buurt. Bij degene met wie je het wilt delen, moet de instelling wel geactiveerd zijn. Je kunt de functie terugvinden bij de Google Play Store > Mijn apps en games > Delen. De functie wordt gefaseerd uitgerold.

Bij het delen kies je ervoor of je een app wilt ontvangen of wilt delen. Je selecteert vervolgens de app die je wilt delen, waarna je een ontvanger kiest. Na het invoeren van de cijfercode kan het uitwisselen beginnen. Alleen gratis apps kunnen gedeeld worden. Applicaties die betaald zijn, geïnstalleerd zijn via andere bronnen dan de Play Store of niet publiekelijk beschikbaar zijn, kunnen niet gedeeld worden.

Het is nog afwachten wanneer we in Nederland de nieuwe functie terug kunnen zien. De uitrol zou inmiddels begonnen zijn.