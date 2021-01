Google Play Store laat populariteit van apps op nieuwe manier zien

Google heeft de Android-app van de Google Play Store van een handige verbetering voorzien. Voortaan krijg je nog beter inzicht in de populariteit van een app, en of dat toeneemt of juist afneemt.

Populariteit in Play Store

Open je de Google Play Store en kijk je naar de meest populaire apps, dan kan het zomaar zijn dat je een wijziging opvalt. Middels het pijl-icoontje kun je zien of de populariteit van een applicatie toeneemt of juist afneemt. De weergave van dit icoontje is op verschillende plekken in de Play Store app te zien. Waaronder dus in het overzicht met populairste items. Daarnaast zien we hem ook bij het gebruik van categorieën, waarmee je ziet welke apps juist wel en niet in ons land geliefd zijn. Bij de zoekfunctie is het niet te vinden.

Wat jammer is, is dat er verder geen informatie getoond wordt over hoe het precies zit met de daling of juist stijging van de populariteit. Je ziet alleen dat het stijgend of dalend is, maar niet met hoeveel plekken of met welk percentage dit gebeurt. Dit zou beter inzicht kunnen geven in de populariteit.

De nieuwe weergave in de Google Play Store app is vanaf nu zichtbaar in de Android-toepassing op je smartphone of tablet.