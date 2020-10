Google Play Store test nieuwe functie met vergelijken van apps

In verschillende categorieën heb je zoveel keuze uit apps, dat het kiezen van de beste app best een klus kan zijn. Met een nieuwe functie in de Play Store app moet dat makkelijker worden.

Google Play Store: apps vergelijken

Bij enkele gebruikers lijkt Google te zijn begonnen met het testen van een nieuwe feature. Met de nieuwe functie wordt het mogelijk gemaakt om applicaties uit eenzelfde genre te vergelijken met elkaar.

Op screenshots is te zien dat we deze feature bijvoorbeeld terugzien bij de app van VLC. Er is in de Play Store uitgebreid keuze aan mediaspelers en dus kan het vergelijken hierbij best van pas komen. In het geval van de mediaspeler zien we bijvoorbeeld dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot streaming/casting, het offline afspelen en de videokwaliteit die geboden wordt. Ook verschillende extra functies worden getoond.

De informatie lijkt afkomstig te zijn uit de Play Store omschrijving, en van degenen die een recensie achterlaten bij een app. Soms worden er aanvullende vragen gesteld aan gebruik.

Het gedeelte ‘Apps vergelijken’ komt beschikbaar bij verschillende apps, aan de onderkant van de pagina. Dit werkt dus niet bij iedere applicatie. Vooralsnog gaat het om een test en is deze functie niet breed beschikbaar. Lijkt jou het vergelijken van apps wel handig?