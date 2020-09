‘Google gaat zwaarder optreden tegen apps als Spotify en Netflix in Play Store’

Google zou volgens doorgaans betrouwbare bronnen van plan zijn om harder op te treden tegen bepaalde ontwikkelaars. Het gaat daarbij om apps die (in-app) aankopen aanbieden buiten de Play Store om. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Netflix en Spotify.

Volgens een rapport van Bloomberg werkt Google aan een strakker reglement voor het naleven van het transactiebeleid in apps. De plannen zijn meer in ‘de picture’ gekomen door het gedoe met de ontwikkelaar van Fortnite, Epic Games. Deze ontwikkelaar is van mening dat partijen als Apple en Google teveel geld vangen voor aankopen die gedaan worden. Om die reden heeft is de app uit de populaire downloadwinkels gehaald. Zij moeten namelijk steeds 30 procent afstaan van de inkomsten uit bijvoorbeeld in-app aankopen.

Wat verschillende applicaties doen is een optie aanbieden om buiten de Play Store om een betaling te doen. Denk aan Spotify, Netflix, Tinder en verschillende andere apps. Omdat hierover geen commissie wordt geheven, kunnen gebruikers een lagere prijs voorgeschoteld krijgen. Tot nu toe leek het er niet op dat Google hier erg wakker van lag, maar dat kan volgens Bloomberg zomaar gaan veranderen.

Een woordvoerder van Google zou aan Bloomberg hebben laten weten dat het bedrijf zal beoordelen welke apps niet voldoen aan het betalingsbeleid in de Play Store. Er zal gevraagd worden om dit aan te passen naar het model dat gehanteerd wordt door Google. De reactie is als volgt;

“As an open platform, Android allows multiple app stores. In fact, most Android devices come with at least two stores right out of the box, and users can install others,” a Google spokesperson said in a statement. “For developers who choose to distribute their apps on Google Play, our policy has always required them to use Play’s billing system if they offer in-app purchases of digital goods. We are always working with our partners to clarify these policies and ensure they are applied equitably and reasonably.”