Google Play Store: nieuwe test met nieuwe mintgroene en blauwe kleuren

Google lijkt bij sommige gebruikers een test uit te voeren waarbij design-wijzigingen doorgevoerd worden. Gebruikers zien vernieuwde icoontjes, waarbij ook nieuwe kleuren worden geprobeerd.

Kleurwijzigingen in Play Store

Er worden een handjevol kleine visuele aanpassingen doorgevoerd in de app van de Google Play Store. We zien wijzigingen in het tabblad ‘categorieën’, waar de verschillende soorten apps onder gerangschikt worden. Er is meer witruimte te vinden in het overzicht, en ook vallen de nieuwe icoontjes op. Ook verschillende andere onderdelen in de Play Store zijn bijvoorbeeld met icoontjes aangepast.

Het lijkt erop dat Google de groene icoontjes vervangt door het mintgroene, blauwe kleurenschema. Iets wat ook teruggezien kan worden in het Kids-gedeelte van de Play Store app. Tevens valt op dat Google het carrousel met ‘topcategorieën’ uit de app heeft verwijderd. Op dit moment gaat het om een test, het is niet bekend of Google de wijzigingen definitief doorvoert.