Avast vindt 47 malafide apps in Play Store: deze moet je verwijderen

Google heeft met de Play Store een enorm aanbod aan apps beschikbaar voor Android. Toch is echt niet elke app even betrouwbaar. Avast heeft 47 kwaadaardige apps gevonden die je maar beter snel kunt verwijderen.

47 malafide apps

Eens in de zoveel tijd komt er een lijst naar buiten met applicaties die je maar beter snel kunt verwijderen van je smartphone. Dit hoeven lang niet altijd apps te zijn die maar een paar keer gedownload zijn. Ook meer populaire applicaties horen daarbij, denk bijvoorbeeld aan de malafide apps van Cheetah Mobile, waarvan sommige apps ook al door Google uit de Play Store zijn gehaald.

Nu maakt beveiligingsbedrijf Avast melding van 47 kwaadaardige applicaties die in de Google Play Store zijn gevonden. In totaal zijn de gerapporteerde apps meer dan 15 miljoen keer gedownload. Na installatie vragen de apps op een bepaalde manier toestemming om zo toegang te krijgen tot je apparaat. Daarnaast bleven er maar advertenties tevoorschijn komen op het toestel, ook al is de app niet actief. Daarbij zorgen de grote hoeveelheid advertenties ervoor dat je telefoon een stuk trager wordt en de accu sneller laaggaat.

Avast meldt verder dat bij sommige applicaties het app-icoon verborgen werd, om zo het verwijderen moeilijker te maken. Daarbij waren er verschillende apps die de standaardbrowser op de smartphone konden openen, en ook konden gebruikersgegevens doorgestuurd worden. Denk bijvoorbeeld aan de internetgeschiedenis. De beveiliging van de Play Store kon omzeild worden doordat de advertenties geactiveerd werden, nadat deze was geïnstalleerd.

Google is op de hoogte gebracht van de bevindingen van Avast. Om die reden zijn alle desbetreffende applicaties uit de Google Play Store gehaald. Echter, dat betekent niet dat deze ook van je smartphone of tablet zijn. Avast heeft een selectie gepubliceerd met de meest geïnstalleerde apps van dezen.