Overheid: verwijder de NL-Alert app van je smartphone

Eerder werd de NL-Alert app uitgebracht, maar nu wordt geadviseerd om deze applicatie van je smartphone te verwijderen. Door een datalek kunnen derden toegang krijgen tot privégegevens.

Verwijder de NL-Alert app

Mocht je de NL-Alert app geïnstalleerd hebben op je smartphone of tablet, dan wordt aangeraden deze app direct te verwijderen van je toestel. Deze waarschuwing geeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is een datalek gevonden in de app. Door dit lek kunnen externe diensten toegang krijgen tot locatiegegevens en persoonlijke gegevens. Het is niet bekend of dit lek ook daadwerkelijk misbruikt is.

Het desbetreffende ministerie heeft inmiddels de externe dienst verzocht, niet meer de data te verzamelen en de reeds verzamelde gegevens te vernietigen. Derden konden verder informatie verkrijgen over onder andere de versie van het besturingssysteem en een overzicht van andere geïnstalleerde apps, zonder dat hiervoor toestemming verkregen is. Het is officieel niet bekend welke dienst toegang heeft gehad tot deze gegevens, maar het lijkt te gaan om notificatiedienst OneSignal. Er zou geen toestemming gegeven zijn voor het verzamelen van gegevens, wat gezien wordt als datalek.

Volgens de Rijksoverheid wordt er nu gewerkt aan maatregelen om de app op een andere, veiligere manier in te richten. Binnen enkele dagen zal er een update verspreid worden voor de NL-Alert app waarbij de betreffende dienst wordt verwijderd. Vreemd genoeg is de applicatie zelf nu nog gewoon te downloaden uit de Google Play Store. De NL-Alert app dient niet als vervanging van het NL-Alert, maar als aanvulling.