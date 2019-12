Rijksoverheid: 12,9 miljoen smartphones ontvingen NL-Alert controlebericht

Meerdere keren per jaar wordt NL-Alert getest met een controlebericht. Nu heeft de Rijksoverheid informatie gedeeld over het bericht dat in december werd uitgestuurd.

NL-Alert test bereikt meer mensen

Er zijn tijdens de test van NL-Alert meer mensen bereikt dan bij de vorige test. Op de eerste maandag van de maand loeit het luchtalarm om te kijken of die nog juist werken. Tweemaal per jaar wordt op dat moment om 12:00 uur ook een controlebericht via NL-Alert uitgestuurd. Zo ook begin deze maand op 2 december.

De Rijksoverheid laat weten dat 85 procent van de mensen van 12 jaar en ouder de NL-Alert hebben ontvangen; 12,9 miljoen mensen in totaal. Hiermee ligt het cijfer hoger dan tijdens de vorige test in juni van dit jaar. Tijdens die test bereikte het bericht 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder, wat neerkomt op 78 procent van de mensen van 12 jaar en ouder.

NL-Alert moet op termijn het luchtalarm in Nederland vervangen. In geval van een ramp of crisis staat in een NL-Alert precies wat er aan de hand is, en wat je het beste kunt doen. In juni volgend jaar wordt NL-Alert wederom getest.