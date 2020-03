Officiële NL-Alert app uitgebracht: meldingen vanuit Nederland

Voor zowel Android als Apple iOS heeft de Rijksoverheid een officiële NL-Alert app uitgebracht. De app dient als aanvulling op de bekende noodmelding die als bericht binnenkomt op de smartphone. De NL-Alert applicatie kent een aantal extra’s.

NL-Alert app

In de Google Play Store heeft de Nederlandse Rijksoverheid een nieuwe applicatie uitgebracht. Het is de NL-Alert app, welke vanaf nu gratis gedownload kan worden voor Android, maar ook voor iOS. In geval van nood krijg je, indien juist ingesteld, een noodmelding binnen van de overheid. Dit heet een NL-Alert en kan gestuurd worden in het geval van noodsituaties. Denk aan overstromingen, een grote brand of iets anders.

Uit de laatste cijfers blijkt dat 12,9 miljoen smartphones de NL-Alert bericht meldingen inmiddels ontvangen. Met de NL-Alert app krijgen gebruikers meer mogelijkheden. In de app wordt wel gewaarschuwd. De app is namelijk geen vervanger voor de NL-Alert meldingen zelf, omdat het NL-Alert systeem ook werkt als het netwerk van je provider overbelast is of niet werkt.

Met de NL-Alert app kun je eveneens meldingen ontvangen. De app laat je verder voorkeurslocaties invoeren. Hiermee kun je dus ook NL-Alert meldingen ontvangen van bijvoorbeeld je werkadres. Hierbij kies je ook de radius van de omgeving waarvan je op de hoogte gehouden wilt worden. In de NL-Alert app krijg je de meldingen te zien van alerts van de afgelopen 7 dagen.

Niet alles in de app werkt even goed. Gebruikers ondervinden problemen met het opslaan van voorkeurslocaties. Het ligt voor de hand dat deze bug met een toekomstige update verholpen wordt. Je kunt de NL-Alert app gratis downloaden via onderstaande button.