‘Google gaat Mijn Apps-pagina in Play Store opruimen, verwijdert handige functies’

Google treft voorbereidingen voor het aanpassen van de Mijn Apps-pagina in de app van de Google Play Store. Bepaalde functies zullen verwijderd worden, om zo het een meer opgeruimde indruk te geven.

Opruiming in Mijn Apps

De Google Play Store geeft je toegang tot een enorm aanbod van apps en games voor je Android-device. Via het onderdeel ‘Mijn Apps en Games’, te bereiken via het zijmenu, heb je toegang tot de apps en spellen die je hebt geïnstalleerd op je toestel. Hier heb je vervolgens weer keuze uit vier tabbladen; updates, geïnstalleerd, bibliotheek en bèta.

Echter lijkt het erop dat Google aanpassingen door wil voeren in de Mijn apps-pagina. Dit blijkt uit research van XDA. Volgens hen werkt Google aan een opgeruimder overzicht waarbij er alleen nog ruimte is voor de updates en de bèta. Dit betekent dat er afscheid genomen moet worden van het overzicht met geïnstalleerde apps, die dus op je toestel staan. Jammer is ook dat ‘bibliotheek’ uit de tabbladen verdwijnt. Hiermee had je toegang tot alle toepassingen en spellen die je ooit eerder hebt gedownload uit de Google Play Store.

De wijziging lijkt bij verschillende gebruikers geactiveerd te zijn, via een server-side update. Hierboven zie je een screenshot van de huidige stand van zaken. Bovenaan in het artikel zie je de nieuwe screenshot die XDA heeft gedeeld.