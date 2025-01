Google Play Store begint met tonen Verified-badges bij VPN-apps

Google wil met een wijziging in de Google Play Store, gebruikers meer veiligheid bieden. Dit doet het bedrijf middels nieuwe badges, die aangeven dat een app geverifieerd is. Om te beginnen gaat het om VPN-apps.

Badges in Play Store

De Google Play Store introduceert een nieuwe “Verified” badge voor VPN-apps. Deze badge is bedoeld om gebruikers te helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes en het opbouwen van vertrouwen in de apps die ze downloaden. Het initiatief is gericht op het benadrukken van apps die prioriteit geven aan privacy en veiligheid.

Om in aanmerking te komen voor de badge, moeten VPN-apps voldoen aan een aantal strenge eisen. Zo is het noodzakelijk dat ze gepubliceerd zijn volgens de veiligheids- en beveiligingsrichtlijnen van de Google Play Store. Daarnaast moeten ze een “Mobile Application Security Assessment (MASA) Level 2-validatie” succesvol doorlopen. Dit proces beoordeelt de robuustheid van de beveiligingsmaatregelen van de app.

Andere vereisten voor de badge zijn een minimale publicatieduur van 90 dagen, minstens 10.000 installaties en minimaal 250 beoordelingen in de Play Store. Verder moeten ontwikkelaars een verklaring over gegevensveiligheid indienen, waarin ze aantonen dat de app versleuteling toepast tijdens gegevensoverdracht en kiest voor onafhankelijke veiligheidsbeoordelingen.

Met deze maatregelen wil Google meer transparantie bieden over de werking van VPN-apps, die vaak worden gebruikt om online privacy te waarborgen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat minder betrouwbare apps zich eenvoudig tussen populaire keuzes nestelen. Voor gebruikers betekent dit dat ze sneller onderscheid kunnen maken tussen VPN-apps die voldoen aan hoge standaarden en apps die dit niet doen.

Het toevoegen van de “Verified” badge past in een bredere trend waarin app-platforms steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun ecosystemen. Vooral in het geval van VPN-apps, die toegang hebben tot gevoelige gegevens en netwerkverkeer van gebruikers, is een extra laag controle en validatie cruciaal.

Hoewel de badge niet verplicht is voor VPN-apps in de Google Play Store, kan deze een belangrijke rol spelen in het vergroten van de geloofwaardigheid en zichtbaarheid van apps die voldoen aan de strenge vereisten. Voor gebruikers is dit een stap vooruit in het eenvoudiger identificeren van veilige en betrouwbare opties binnen het groeiende aanbod van VPN-diensten.