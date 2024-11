‘Google gaat je in Play Store waarschuwen voor slechte apps’

Wanneer je aan het rondspeuren bent in de Google Play Store, kom je een hoop applicaties tegen. Google zou gebruikers in de toekomst willen waarschuwen voor slechte apps, zo blijkt uit nieuwe informatie van een testversie van de Google Play Store app voor Android.

Geen slechte apps meer downloaden?

Tussen het grote aanbod aan applicaties in de Google Play Store is enorm. Lang niet alle apps zijn even goed. Google werkt nu aan een nieuwe functie voor de Google Play Store die gebruikers moet attenderen op slechte apps. De aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in de code van de huidige Play Store app.

Gebruikers krijgen in de toekomst mogelijk een waarschuwing te zien als er sprake is van een slechte app. Het gaat om apps die vaker worden verwijderd dan vergelijkbare apps in de Google Play Store. Het kan ook zijn dat er beperkte gegevens beschikbaar zijn over de app of dat er weinig actieve gebruikers zijn vergeleken met andere apps. De melding duikt dan op, op de detailpagina van de applicatie.

Het is onbekend vanaf wanneer Google deze verbeteringen uit wil rollen.