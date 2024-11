Google Play Awards 2024: dit zijn de beste apps en games

Google heeft een nieuw overzicht online gezet met de beste applicaties en games van het afgelopen jaar. Het zijn de Google Play Awards van 2024. Wat zijn de belangrijkste titels?

Google Play Awards 2024

Ieder jaar zet Google op een rij wat de beste apps en games zijn van het afgelopen jaar. Het gaat om de spellen en toepassingen die wereldwijd zijn uitgebracht. Het kan dus goed zijn dat de titels in dit overzicht lang niet allemaal je wat zeggen. De selectie is gemaakt door Google zelf en is dus niet op basis van gebruikers-input.



De beste app is volgens Google ‘Partiful’.

Evenementenplanningsplatform Partiful won de Play’s Best App award dankzij het intuïtieve ontwerp en de frisse draai aan het maken van uitnodigingen. De tool “Party Genie” helpt bij het snel ontwerpen van uitnodigingen en biedt potentiële deelnemers een eenvoudige manier om te RSVP’en via een simpele link.

AFK Journey is de beste game.

De uitgebreide lijst met personages en het bevredigende tactische bale-systeem van “AFK Journey” maakten deze fantasy-RPG tot onze beste game van het jaar. De enorme verkenbare wereld en prachtige kunststijl helpen het ook om zich te onderscheiden van zijn soortgenoten.

Verder vielen bijvoorbeeld Max en Clash of Clans in de prijzen. Maar er is meer. Die hebben we hieronder voor je neergezet.

Beste apps van 2024

Beste games van 2024