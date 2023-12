Google Play Best 2023: dit zijn de beste apps volgens Google

Google heeft de jaarlijkse Google Play Best 2023 gepubliceerd. In dit overzicht vind je de applicaties die volgens Google het beste zijn van dit jaar. Dit jaar komen we bekende titels hebben, maar ook onbekendere.

Google Play Awards 2023

Google brengt ieder jaar een overzicht naar buiten met de beste apps van het afgelopen jaar. Verwacht in deze lijst geen Nederlandse apps zoals Flitsmeister of dergelijke. De lijst is namelijk nog altijd vooral gericht op de Verenigde Staten. Dat betekent niet dat we in Nederland niets aan deze apps hebben. Vorig jaar won de app Dream van WOMBO, waarmee je AI kunstwerken kon maken. De winnaar van dit jaar is de app Imprint: Learn Visually. Deze applicatie moet je helpen met leren op een visuele manier. Hierbij kun je kiezen uit verschillende soorten onderwerpen en vakken. Denk aan psychologie, filosofie, geschiedenis, financiën, wetenschap en meer. Maar er zijn meer winnaars.

Volgens Google is Honkai: Star Rail de beste game van dit jaar. Het is een rollenspel dat zich afspeelt in de ruimte. Apple verkoos de game ook al als winnaar dit jaar als beste game voor de iPhone. De winnende app voor op meerdere apparaten is Spotify. De muziekdienst wint de titel vanwege de soepele ervaring op meerdere apparaten. Bijvoorbeeld door het afspelen op een ander apparaat te regelen en inhoud te downloaden voor offline gebruik. Ook de ChatGPT app (beste apps volgens gebruikers) en het spel Monopoly Go! komt voorbij in de Play Awards. Het spel wint als beste game volgens het publiek. WhatsApp valt in de prijzen met de Wear OS app. Outerplane is een rollenspel game die het best scoort als beste game voor meerdere apparaten.

De andere winnaars zijn als volgt;

Other best app award winners:

Best for Fun: Bumble For Friends: Meet IRL

Best for Personal Growth: Voidpet Garden: Mental Health

Best Everyday Essential: Artifact: Feed Your Curiosity

Best for Families: Paw Patrol Academy

Best App for Good: AWorld in support of ActNow

Best for Watches: WhatsApp Messenger

Best for Chromebooks: FlipaClip: Create 2D Animation

Best for Cars: Amazon Prime Video

Best game award winners:

Best Multiplayer: Farlight 84

Best Pick Up & Play: MONOPOLY GO!

Best Indies: Vampire Survivors

Best Ongoing: Stumble Guys

Best Games for Good: Pokémon Sleep

Best on Play Pass: Magic Rampage

Best for Tablets: Honkai: Star Rail

Best for Chromebooks: Minecraft