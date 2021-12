Google Play Best 2021: dit zijn de beste apps en games volgens Google

Google heeft een overzicht online gezet met daarin de beste applicaties en games van het afgelopen jaar. Ieder jaar heeft Google een overzicht met daarin de beste apps en games voor Android van het afgelopen jaar. Dat is nu dus ook het geval.

Google met de beste apps en games van 2021

Het jaar 2021 eindigt bijna. Met nog een volle december-maand te gaan is het eerste lijstje van Google een feit. Het bedrijf deelt nu het overzicht met de beste apps en games voor Android van 2021. Dit zien we terug in de Google Play’s Best of 2021. Het gaat om apps en games die, volgens Google, een positieve bijdrage hebben geleverd. Net als in 2020 was er veel vraag naar applicaties die gericht waren en zijn op persoonlijke groei. Zo werd er vaker gekeken naar apps voor meditatie. De prijs voor Beste app van 2021 gaat naar Balance, de app die eerder nog Balanced heette.

Google heeft onderstaand lijstje met de beste apps gedeeld;