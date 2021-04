Balanced: populaire meditatie-app beschikbaar voor Android

In de Google Play Store is een nieuwe meditatie-app uitgebracht. Met Balanced, een populaire app op iOS, kun je je stress reduceren, je ‘mood’ verbeteren, beter slapen en je focus verbeteren.

Balanced voor Android

Voor Apple iOS is de naam Balanced geen nieuwe naam, voor Android is dat wel het geval. De meditatie-app is vanaf nu (als vroege toegang) beschikbaar in de Google Play Store. Zoals hierboven aangegeven kun je met de app aan de slag voor je slaap, stress, focus en gemoedstoestand. Bij het eerste gebruik vul je eerst enkele gegevens in, waaronder hoe het komt dat je stress ervaart en kun je bepaalde andere instellingen aanpassen.

In Balanced wordt een persoonlijk plan opgesteld waarmee je aan de slag kunt gaan. Je wordt aan de hand meegenomen met de opdrachten. Denk aan een opdracht waarbij je aan de slag gaat met je ademhaling, maar ook een wandeling kan je goed doen. Bepaalde opdrachten worden uitgesproken, en dit is in de Engelse taal.

In de navigatiebalk krijg je bij ‘Today’ de ‘taken’ die je vandaag uit kunt voeren. Desgewenst kun je ook hier een herinnering van ontvangen via een notificatie. Onder ‘Plans’ kun je nieuwe taken bekijken, gesorteerd op categorie. Verder kun je via opties in de navigatiebalk aan de slag met je slaap en kun je individuele taken starten zonder een heel traject te starten.

Op dit moment bevindt Balanced: Meditation & Sleep in een beta-fase. Het eerste jaar is volledig gratis. Daarna betaal je 69,99 dollar per jaar, wat neerkomt op circa 59,20 euro. Eventueel kun je via de Google Play Store in de zijbalk bij ‘Abonnementen’ direct dit stopzetten zodat je niet voor kosten komt te staan. Balanced kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.