Be My Eys app: help blinden en slechtzienden via je smartphone

Het is echt niet erg om een keer wat meer naar een ander om te kijken. De app Be My Eys kan je daar prima mee helpen. De applicatie maakt het mogelijk om blinden en slechtzienden te helpen met zien. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van de meterstanden. Je kunt met de app het verschil maken.

Be My Eys app

Een applicatie die al een tijdje beschikbaar is voor de iPhone en Android is Be My Eyes. Omdat we nog niet eerder over de applicatie hebben geschreven, leek dit ons een mooi moment om je kennis te laten maken met Be My Eys. Via de gratis app kunnen vrijwilligers mensen helpen die blind of slechtziend zijn. Dit werkt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De kracht van technologie en menselijke verbondenheid wordt gecombineerd om zo mensen met verminderd zicht te helpen.

Waar kun je zoal aan denken? Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij taken door kleuren (van kleding) bij elkaar te laten passen. Ook kun je de meterstanden doorgeven, bevestigen dat verlichting aanstaat, helpen met het bereiden van eten of zien of iets over de datum is. Het kan ook gaan om andere vragen zoals het vinden van een bepaalde knop van de afstandsbediening of om het instellen van de thermostaat. Op moment van schrijven kent de app bijna 4,6 miljoen vrijwilligers en bijna 300.000 blinde mensen.

De werking van de app is eenvoudig. Wanneer een slechtziend iemand hulp vraagt, stuurt de app meerdere vrijwilligers een melding. Degene die als eerst reageert wordt doorverbonden waarna er een video-oproep wordt gestart. Hierbij kun je in de Be My Eys app ook meerdere talen instellen. Je kunt via de applicatie een testmelding proberen om te kijken hoe het werkt. Het gebruik van de toepassing is gratis. Je kunt Be My Eys downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.