ChatGPT app verschenen in Nederland en België

Vanaf nu kunnen we de ChatGPT app downloaden in Nederland en België. Vorige week werd de applicatie van de slimme AI-chatbot al in andere regio’s uitgebracht.

Wil je gebruik maken van de slimme AI chatbot op je smartphone of tablet, dan wordt dat vanaf nu een stukje makkelijker gemaakt. De ontwikkelaar van de toepassing laat weten dat de app nu in meer landen gedownload kan worden. Dit betekent dat je de toepassing onder andere in Nederland en België kunt downloaden. Vorige week verscheen de app al in andere regio’s. Google heeft ook een vergelijkbare tool, Google Bard. Ook die tool is in ons land beschikbaar.

Voor Apple iOS is de applicatie al langer beschikbaar, voor Android nu dus ook. Met ChatGPT kun je verschillende dingen doen. Je kunt vragen stellen en antwoorden ontvangen over verschillende onderwerpen, hulp vragen bij problemen, informatie zoeken, creatieve ideeën genereren, taal vertalen en nog veel meer. Het is ontworpen om een breed scala aan conversaties te ondersteunen en te helpen met verschillende taken. De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.