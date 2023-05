Imagine app: AI-gegenereerde kunst op je eigen smartphone

Ontdek de magie van kunstcreatie door AI met de Imagine AI app! Met deze app wordt jouw fantasie omgezet in kunstwerken. Je kiest een thema, een kunststijl, beschrijft wat je wilt zien en binnen enkele seconden genereert de app afbeeldingen en schilderijen.

Kunst maken met woorden in Imagine AI app

Met Imagine verander je creatieve gedachten in kunstwerken. De AI-kunstgenerator, getraind met miljoenen afbeeldingen, maakt binnen enkele seconden unieke plaatjes op basis van jouw beschrijvingen. Net zoals populaire tools zoals Midjourney, Dall-e en Stable Diffusion, wordt deze AI-art Generator aangedreven door kunstmatige intelligentie om je geschreven prompts om te zetten in kunst.

De Imagine app geeft je de mogelijkheid om je kunstwerk aan te passen om beter bij je oorspronkelijke visie te passen. Je kan experimenteren met verschillende stijlen, en je illustraties verfijnen om een stuk te creëren dat perfect weergeeft wat jij in gedachten had.

De app voegt voortdurend nieuwe stijlen toe en biedt eindeloze mogelijkheden om nieuwe kunst te verzinnen. Er is ook een Toolbox aanwezig met daarin nog functionaliteit als Image Remix, waarmee je bestaande foto’s kunt veranderen met hulp van kunstmatige intelligentie. Ook kan je nieuw werk maken door bepaalde gedeeltes te maskeren en in te laten vullen met hulp van de Inpainting functie.

Hoewel de basisfuncties van de Imagine AI app gratis zijn, biedt de app ook betaalde functies voor een uitgebreidere ervaring. Voor een prijzige €6 per week, of €49 per jaar, krijg je toegang tot extra functies en voordelen. De gratis versie van de app bevat watermerken op de gegenereerde afbeeldingen, toont advertenties en heeft beperkte aspectverhoudingen. Door te upgraden naar de betaalde versie, kun je deze beperkingen verwijderen. Je kunt de Imagine applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.