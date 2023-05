ChatGPT komt met app voor Android; nu al voor iOS

ChatGPT is voor velen niet meer weg te denken in het dagelijks leven. De AI-tool van OpenAI komt nu ook naar de mobiele telefoons. De iOS app voor de iPhone is nu uitgebracht, en binnenkort is Android aan de beurt.

ChatGPT voor Android is onderweg

OpenAI heeft bekend gemaakt dat je ChatGPT, de slimme AI assistent, niet langer meer enkel en alleen op de computer hoeft te gebruiken. Het was al mogelijk om de dienst te gebruiken op de smartphone via de (mobiele) browser, maar nu is een specifieke applicatie ervoor onderweg. Voor Apple iOS is de ChatGPT nu uitgebracht en een Android-app is onderweg, zo laat OpenAI weten. Met de applicatie kun je aan de slag met het slimme platform.

Met de applicatie heb je gratis toegang tot de ChatGPT functionaliteit, waarbij de historie gesynchroniseerd kan worden tussen de verschillende apparaten. Tegelijkertijd kun je gebruikmaken van de gesproken invoer. De functionaliteit is door OpenAI mooi op een rijtje gezet;

Directe antwoorden : Krijg precieze informatie zonder door advertenties of meerdere resultaten te hoeven zoeken.

: Krijg precieze informatie zonder door advertenties of meerdere resultaten te hoeven zoeken. Advies op maat : Zoek advies over koken, reisplannen of het opstellen van doordachte berichten.

: Zoek advies over koken, reisplannen of het opstellen van doordachte berichten. Creatieve inspiratie : Genereer cadeau-ideeën, schets presentaties of schrijf het perfecte gedicht.

: Genereer cadeau-ideeën, schets presentaties of schrijf het perfecte gedicht. Professionele input : Verhoog de productiviteit met feedback over ideeën, het samenvatten van notities en hulp bij technische onderwerpen.

: Verhoog de productiviteit met feedback over ideeën, het samenvatten van notities en hulp bij technische onderwerpen. Leermogelijkheden: Verken nieuwe talen, moderne geschiedenis en meer in uw eigen tempo.

Het is niet bekend wanneer de Android-app uitgebracht wordt door ChatGPT. Voor nu is de applicatie er wel dus al voor iOS, waarbij je de app kunt downloaden uit de App Store.