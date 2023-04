SwiftKey laat je (gelukkig) de taakbalk zelf weer aanpassen

Een nieuwe server-side update voor SwiftKey staat klaar. De toetsenbord-app van Microsoft werd eerder voorzien van de Bing AI-integratie, maar nu kun je de taakbalk weer zelf aanpassen.

Taakbalk aanpassen in SwiftKey

SwiftKey is voor vele Android-gebruikers een onmisbaar toetsenbord. Onlangs verscheen een update, waarbij de ChatGPT-tegenhanger van Bing toegevoegd werd. Zowel Bing als SwiftKey zijn eigendom van Microsoft, dus ergens kon je de bui al zien hangen. Met een nieuwe server-side update geeft Microsoft je de mogelijkheid om de tool van Bing verder te verbergen.

Microsoft laat nu weten dat je de taakbalk, waarin je verschillende snelkoppelingen voor tools kunt vinden, zelf kunt personaliseren. Je kunt dit doen door in de taakbalk op de drie puntjes te tikken, boven de toetsen. Vervolgens zie je in de breedte een balk waar je ervoor kunt kiezen om de items opnieuw te rangschikken. Vervolgens kun je slepen en verplaatsen om de gewenste volgorde in te stellen. Hiermee kun je dus ook de Bing-hub verbergen.