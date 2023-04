SwiftKey toetsenbord voegt ChatGPT-alternatief Bing Chat toe

ChatGPT is in korte tijd ontzettend populair geworden. Ook Google en Microsoft komen met vergelijkbare diensten. Bing Chat kun je vanaf nu terugvinden in toetsenbord-app SwiftKey voor Android.

Bing Chat in SwiftKey

Microsoft heeft haar AI-tool toegevoegd aan de toetsenbord-app voor Android. Als eerste is het ChatGPT alternatief Bing Chat toegevoegd aan de bètaversie van SwiftKey. Op deze manier kun je de slimme tool vragen stellen en teksten uit laten werken. Je kunt de toevoeging gebruiken voor bijvoorbeeld het sturen van berichten. Je kunt ook rechtstreeks de zoekmachine van Bing gebruiken.

Heeft Bing Chat eenmaal een chat gegenereerd, dan kun je ook nog de opdracht geven om deze te herschrijven. De antwoorden kun je direct toevoegen aan een bericht. Overigens kun je bij het herschrijven kiezen uit vier ‘tonen’. Denk aan professioneel, informeer, beleefd of juist voor op sociale media.

Microsoft laat weten dat de functie in het betaprogramma langzaam uitgerold wordt. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedere gebruiker de functionaliteit kan gebruiken.