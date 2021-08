SwiftKey toetsenbord laat je vanaf nu je takenlijst maken en beheren

De nieuwste update voor SwiftKey toetsenbord brengt een handige functie naar de toetsenbord-app. De applicatie laat je voortaan direct vanaf je toetsenbord taken opslaan en beheren, zonder dat je ervoor naar een andere app over moet schakelen.

SwiftKey met taken-integratie

Gebruikers van SwiftKey kunnen een nieuwe update downloaden, waarbij een handige nieuwe functie toegevoegd wordt. Het is met de nieuwe versie mogelijk om je taken te beheren, dankzij de integratie van Microsoft To-Do. Deze taken kunnen vervolgens weer gesynchroniseerd worden met je Microsoft-account. Om de functie te gebruiken, dien je ook ingelogd te zijn met een Microsoft-account. Eerder was de functionaliteit al beschikbaar in de bètaversie, nu dus voor iedereen.

Vanuit de balk met opties, de zogenaamde toolbar, die je uit kunt klappen boven het toetsenbord, zie je het vinkje van een taken-app. Vanaf hier kun je direct je taken beheren als je ingelogd bent. Ook kun je schakelen tussen lijsten en eventueel navigeren naar de To Do app om de taken te bekijken. Tevens kun je instellen dat je een suggestie krijgt om een taak te maken, van de laatst gekopieerde tekst.

De update voor SwiftKey kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.