SwiftKey laat iedereen tekst kopiëren en plakken tussen Android en Windows

SwiftKey heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Android-app. De applicatie maakt het nu voor iedereen mogelijk om tekst te kopiëren en te plakken tussen een Android- en Windows-apparaat.

SwiftKey: kopiëren en plakken

Microsoft is sinds een aantal jaar eigenaar van toetsenbord-app SwiftKey. De applicatie is door het bedrijf nu voorzien van een handige functionaliteit. De nieuwste versie die nu uit de Google Play Store gedownload kan worden, maakt het mogelijk om het klembord van je Android-toestel te delen met die op je Windows laptop of computer. Een poosje geleden werd deze functionaliteit al langzaam getest onder bètagebruikers. Nu is hij klaar voor het brede publiek.

Om de klembord-synchronisatie te gebruiken, dien je deze zowel op Windows als op Android handmatig deze functie in te schakelen. Je apparaat dient hiervoor te draaien op Windows 10 of Windows 11. In Windows kun je gaan naar Instellingen > Systeem > Klembord. Bij de SwiftKey-instellingen kun je de instelling ‘Synchroniseer klembordgeschiedenis’ activeren om de functionaliteit te gebruiken. Na het inschakelen hiervan kun je tekst kopiëren van en naar je computer. Handig, wanneer je bijvoorbeeld een SMS-code binnenkrijgt op je smartphone; die kun je dan direct plakken op je Windows-computer. Overigens werkt dit alleen als je bij SwiftKey ingelogd bent met je Microsoft-account.