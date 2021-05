Gboard voegt screenshots toe aan clipboard

Gboard is de toetsenbord-app voor Android. Het wordt binnenkort mogelijk om screenshots toe te voegen aan het klembord van je toestel, en dat is goed nieuws.

Gboard met screenshots in klembord

Google voegt een nieuwe optie toe aan de Gboard app. De applicatie krijgt uitbreiding van de klembord-functie. Het is een optie die je zelf in kunt schakelen. Indien deze ingeschakeld is, worden schermafbeeldingen die gemaakt worden, automatisch aan het klembord van Gboard toegevoegd.

Het is op deze manier mogelijk om snel een screenshot toe te voegen aan bijvoorbeeld een bericht. Bijvoorbeeld in WhatsApp zie je de suggestie voor het sturen van de screenshot, zodat je deze direct naar iemand kunt sturen. Als eerst komt de functie beschikbaar in de beta, later naar de definitieve versie.