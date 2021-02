Android 12 in screenshots: compleet nieuw ontwerp voor interface

Google is achter de schermen druk bezig met het ontwikkelen van Android 12. De nieuwe Android-versie lijkt een compleet nieuw interface-design mee te krijgen, zo blijkt uit screenshots van Android 12.

Android 12 screenshots

Er zijn schermafbeeldingen naar buiten gebracht van de nieuwste versie van Android. Op de Android 12 screenshots is te zien dat Google het ontwerp van de interface onder handen wil nemen. Anders dan bij Android 11, waarbij het design grotendeels overeenkwam met de vorige versie, wil het bedrijf met Android 12 dus wel een andere weg inslaan.

De foto’s zouden afkomstig zijn uit documentatie van Google zelf, die verspreid zou zijn onder partners om zo hun voorbereidingen te treffen voor de nieuwe Android-versie. We moeten wel een slag om de arm houden, de authenticiteit kan nog niet bevestigd worden. Verschillende internationale bekende bronnen gaan er vanuit dat de foto’s die we nu zien wel echt zijn.

Design en widgets

Als we kijken naar de foto’s van de Android-versie, dan valt de invloed van Samsung’s One UI en Apple’s iOS op. Google lijkt Android 12 te willen voorzien van meer ronde vormen in de interface. Op het startscherm is ruimte voor verschillende widgets die gebruik maken van de systeem-apps. Denk aan een widget met gemiste oproepen, berichten en chats. Aangezien we hier ook een icoontje van Facebook Messenger zien, lijkt het erop dat Google de API openstelt voor apps van derden. Dit zagen we ook al bij de notificatiebubbels van Android 11.

Verder is er flink wat veranderd bij het scherm met notificaties. Hier is veel meer ruimte en is het allemaal wat minder vol. Net als bij Android 11 zijn de conversaties gesplitst van de rest van de notificaties. Het aantal icoontjes van de snelle instellingen (quick settings) is teruggebracht naar vier in de bovenste rij. Persoonlijk vind ik dat een achteruitgang.

Thema en privacy

Dan de kleuren; dankzij een eerder bericht werd al duidelijk dat Android 12 ondersteuning krijgt voor een themasysteem. Dat kan ook bevestigen waarom we hier een grotendeels beige interface terugzien. In het scherm is rechtsboven in beeld ook te zien welke privacy-toegangen momenteel worden gebruikt. Door hier op te tikken krijg je hier meer informatie over. Nu al zie je in Android 11 naast de front-camera bijvoorbeeld een groen bolletje te zien als de camera gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor gezichtsontgrendeling.

We verwachten in de komende weken en maanden veel meer informatie over Android 12. Wat vind jij van de nieuwe beelden?