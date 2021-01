‘Android 12 gaat ongebruikte apps comprimeren’

Er gaan nieuwe berichten rond over het bestaan van Android 12. De nieuwe Android-versie zou een optie krijgen waarbij apps die je niet gebruikt, automatisch verkleind worden. Wat kunnen we van die functie verwachten?

Android 12 comprimeert apps

Uit aanwijzingen in de broncode van Android, komt naar voren dat Google lijkt te werken aan een nieuwe functie voor Android 12. In deze nieuwe Android-versie komt een functie die ‘app hibernation’ wordt genoemd. Hiermee kunnen apps die niet gebruikt worden, gecomprimeerd worden. Op die manier wordt er geheugen bespaard op je smartphone. Dit is een functie die vooral van pas kan komen voor toestellen met Android Go. Dit zijn toestellen met minder krachtige hardware.

De functie doet denken aan een functie die met de privacy te maken heeft, in Android 11. Daarin worden app-permissies ingetrokken als na een tijdje een app niet gebruikt wordt. Zo wordt voorkomen dat apps toegang blijven houden tot bijvoorbeeld de locatie, terwijl de gebruiker de applicatie niet gebruikt.

Of de functie definitief naar Android 12 komt, en of deze voor elke versie of alleen voor Android Go beschikbaar komt, is nu nog niet bekend. Daarvoor moeten we wachten totdat de Developer Preview uitgebracht wordt door Google. Die wordt nog dit kwartaal verwacht.