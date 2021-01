Android Auto 6.0 is onderweg: deze nieuwe functies kunnen we verwachten

Google komt met een nieuwe update voor Android Auto. Met de komst van Android Auto 6.0 kunnen gebruikers een reeks nieuwe functies verwachten. Die zetten we op een rijtje.

Android Auto 6.0

Na een lange tijd zou Google weer met een relatief grote update komen voor Android Auto. Google lijkt te zijn begonnen met de uitrol van Android Auto 6.0, zo blijkt uit verschillende berichten. Nieuw zijn onder andere de snelkoppelingen voor de Google Assistent en wallpapers. Maar er is meer te melden.

Wallpapers

Android Auto 6.0 komt met wallpapers. Op die manier kun je het scherm in je auto beter personaliseren. Het instellen van de achtergrond kan via de applicatie van Android Auto. Zover bekend kun je alleen de achtergronden kiezen die Google zelf heeft verzameld.

Google Assistent

Een andere verbetering die in Android Auto is te vinden zijn snelkoppelingen voor de Google Assistent. Op die manier kun je bepaalde taken uitvoeren zonder het scherm aan te raken. Bij snelkoppelingen kun je denken aan het bellen van een contact of het snel instellen van een route.

MultiDisplay

MultiDisplay is een andere nieuwe functie die we voor Android Auto kunnen verwachten. Op die manier kun je naast het bedienen van de mediaspeler ook de navigatie van Google Maps open hebben staan. De functie lijkt nog breder uitgewerkt te moeten worden, want veel opties zijn er nog niet. Zo kun je bijvoorbeeld geen andere navigatie-app dan Google Maps openen.

Andere verbeteringen

Google gaat Android Auto ook voorzien van VoIP-oproepen ondersteuning. Dit betekent dat bellen via bijvoorbeeld Google Duo, Meet en WhatsApp ondersteunt gaan worden. Chat-apps moeten sowieso breder ondersteund worden in Android Auto, zo is de verwachting. Verder moet het gemakkelijker worden gemaakt om Android Auto af te sluiten zonder dat je hiervoor je telefoon hoeft te pakken.

Met Android Auto 6.0 worden ook een hele hoop bugfixes gebracht. Dit omvat onder andere het hervatten van muziek na een telefoongesprek en moet ook Google Assistent weer sneller werken.

Opvallend is dat bepaalde functies zijn geactiveerd middels een paar technische handelingen. Zo krijgen we alvast inzicht in wat we kunnen verwachten bij de nieuwe update van Android Auto. De bevindingen zijn gedeeld op Reddit. Het is niet bekend wanneer Google Android Auto 6.0 breed voor iedereen uitrolt.