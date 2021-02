Android 12 lijkt nieuwe emoji’s te kunnen downloaden uit de Play Store

Een andere verbetering lijkt onderweg te zijn naar Android 12. Het wordt vanaf die versie waarschijnlijk mogelijk om nieuwe emoji’s te delen uit de Google Play Store.

Emoji uit de Play Store

Wanneer er nieuwe emoticons aangekondigd worden, moet er voor Android (en andere besturingssystemen) doorgaans eerst een software-update uitgevoerd worden. Dit betekent in de praktijk dat je de nieuwste emoticons pas op een later moment kunt gebruiken.

Nadat in november tekenen werden gevonden dat Google het mogelijk zou willen maken om emoji-updates via de Play Store te downloaden, wordt dat nu een stuk zekerder. Eerder dook de aanwijzing hiervan al op in de broncode van Android.

Wanneer het bericht klopt, worden met ingang van Android 12 emoji’s en lettertypen verplaatst van de systeempartitie naar de gegevenspartitie. Hierdoor kunnen ze bijgewerkt worden zonder root-toegang of systeemupdate.