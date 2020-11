Google wil uitrol nieuwe emoji loskoppelen van Android-update

Emoji’s maken een groot deel uit van onze manier van communiceren (via de smartphone). Tot nu toe moeten we steeds wachten op een Android-update als we nieuwe emoji willen gebruiken, maar dat gaat mogelijk veranderen, met dank aan Google.

Nieuwe emoji niet meer met Android-update?

Nieuwe emoticons worden steeds door het Unicode Consortium uitgebracht en vervolgens aangeboden aan de vele verschillende partijen. Dit zijn partijen zoals WhatsApp, Apple, Facebook, Twitter, Google en verschillende anderen. Nieuwe emoji’s worden doorgaans toegevoegd aan Android via een software-update, meestal met de komst van een nieuwe Android-versie. Nu lijkt het erop dat Google werkt aan een verandering hiervoor.

In de code van de ontwikkelaarsomgeving van Android, het Android Open Source Project (AOSP) zijn aanwijzingen gevonden voor een wijziging hierin. Google zou het deel van de systeempartitie waarin de emoticons zijn te vinden, los willen koppelen van een Android-versie. Dit heeft als voordeel dat ze op een andere manier bijgewerkt kunnen worden, gewoon als OTA-update zoals Google wel vaker updates uitrolt, zonder dat de gebruiker dit door hoeft te hebben. Hierom hoeft dus niet gewacht te worden op een Android-versie update.

Het is nog niet bekend wanneer Google deze verbetering uitrolt. Mogelijk met de komst van Android 12, maar of dit inderdaad zo staat te gebeuren, is onbekend.