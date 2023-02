Astro Slide 5G: een smartphone met écht toetsenbord (eerste indruk)

Op de dag voorafgaand van het Mobile World Congress, hebben we in Barcelona kennis gemaakt met een bijzonder nieuw toestel; de Astro Slide 5G.

Astro Slide 5G Transformator

Tijdens een persevent voorafgaand aan de start van het Mobile World Congress hebben we kennis gemaakt met een nieuw type smartphone. Het is de Astro Slide 5G Transformer, van fabrikant Planet Computers. We gaan enkele jaren terug in de tijd, want we zien weer eens een smartphone met een volwaardig uitschuifbaar toetsenbord. We hebben even gespeeld met het toestel en kunnen nu een eerste indruk met je delen.

De Astro Slide valt op door de vrij grote behuizing. Dat is niet heel gek, de smartphone heeft een volwaardig toetsenbord, dat huist onder het scherm. Deze bestaat niet uit kleine mini-toetsjes, maar uit echte mechanische toetsen die ook nog eens verlicht zijn. We moeten zeggen; het typt echt prima weg en voelt al snel vertrouwd. Echter, dit is vooral wanneer het toestel op tafel ligt. In de hand typt het toch net wat minder prettig omdat het toetsenbord daarvoor eigenlijk weer te groot is. De Slide weegt een flinke 325 gram.

Het hele mechanisme voelt wat gammelachtig en instabiel aan. Met een dikte van 19 millimeter is het ook nog eens dik. Het scherm van de Astro Slide ervaren we ook als erg matig. Het flikkert heel licht, waardoor zelfs mijn Sony A7 III camera moeite heeft om dit normaal vast te leggen. Ook voelt het scherm goedkoop aan. Planet Computers levert eigen apps mee, maar verder is de Android-interface erg intact gebleven.

Overigens waren we direct verbaasd over de versie van het besturingssysteem. De Astro Slide draait namelijk nog op Android 11. Android 13 zou ‘binnenkort’ uitgebracht moeten worden, maar dan zal toch echt eerst Android 12 moeten verschijnen. Het toestel heeft een 6,39 inch AMOLED-scherm, heeft tweemaal een USB-C poort, dual-sim met geheugenkaart ondersteuning en de mogelijkheid tot het gebruiken van eSIM.

De Astro Slide 5G Transformator heeft één camera; een 48MP lens. Er is 128GB interne opslagruimte dat je dus uit kunt breiden, en er is 8GB aan werkgeheugen. Aan boord vind je de MediaTek Dimensity 800. Er is een 3,5 millimeter aansluiting voor de headset en er is een 4000 mAh batterij en deze kan ook draadloos worden opgeladen.

We kunnen stellen dat op het oog en op papier de Astro Slide een mooie keuze lijkt te zijn. Echter zien we nog wel het één en ander aan verbeterpunten. Zeker het scherm, maar ook de bouwkwaliteit. Het lijkt erop dat Planet Computers de investering wil terugverdienen; het apparaat kost namelijk 1133 euro. Of dat het waard is…