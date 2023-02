Nokia kondigt nieuwe C32 en G22 aan voor Nederland

Nokia heeft in het weekend voorafgaand aan het Mobile World Congress, drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Nokia C22, C32 en de Nokia G22. De eerstgenoemde zal niet in Nederland verschijnen, de andere modellen gaan we wel terug zien in ons land.

Nokia met C32 en G22

Geen nieuwe high-end of spectaculaire functies in nieuwe toestellen; Nokia pakt het dit jaar rustig aan met het Mobile World Congress. De fabrikant heeft voor de start van het Mobile World Congress drie nieuwe smartphones gepresenteerd. Twee daarvan komen ook daadwerkelijk naar ons land. Het zijn de Nokia C32 en de Nokia G22. De details van de nieuwe toestellen zetten we op een rijtje.

Nokia C32

De Nokia C32 is de eerste smartphone uit de C-serie die zijn weg weet naar Nederland. De smartphone moet volgens de fabrikant de beste fotokwaliteit bieden, van de C-serie. Hiervoor beschikt het toestel over een 50 megapixel hoofcamera en verschillende algoritmes die de fotokwaliteit moeten verbeteren. Dit alles ondanks de positionering qua prijsklasse waarin de Nokia C32 uitgebracht wordt. We zien naast de hoofdlens nog een 2 megapixel macrolens.

Aan boord van de Nokia vinden we een 6,5 inch HD+ beeldscherm en kun je kiezen uit drie kleuren; Charcoal, Autumn Green of Beach Pink. Nokia levert het toestel met Android 13. De 5000 mAh batterij kan opgeladen worden met 10W. Het geheugen van 64GB/128GB kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Voor 149 euro is de smartphone beschikbaar. De uitlevering start vanaf nu, maar het kan even duren totdat hij overal beschikbaar is. In Nederland komt het toestel op de markt in de configuratie 4GB/64GB.

Nokia G22

De G-serie van Nokia kennen we wel al in ons land. De nieuwe Nokia G22 volgt de eerder verschenen Nokia G21 op. HMD Global, dat de Nokia-toestellen uitbrengt, meldt dat de repareerbaarheid van de telefoon centraal staat bij dit model. Het gemakkelijk repareren van de telefoon was het uitgangspunt van het toestel. Er is samengewerkt met iFixit.

De Nokia G22 is een 4G-smartphone met een Unisoc T606 chipset. Verder zien we een triple-camera met een 50 megapixel hoofdcamera en tweemaal een 2MP lens voor macro- en diepte. De 5050 mAh accu kan met 20W worden opgeladen. Nokia voorziet de Nokia G22 ook van een 3,5 millimeter aansluiting voor het luisteren naar muziek.

Bij de Nokia G22 ben je zeker van twee Android-upgrades en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Heel bijzonder is dat het toestel geleverd wordt met Android 12. Verder geldt er een garantieperiode van drie jaar. Ook de G22 wordt vanaf nu uitgeleverd. De prijs komt uit op 199 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Meteor Grey en Lagoon Blue.

Nokia C32 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend